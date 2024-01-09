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Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece birden düşerken, beklenen kar yağışı da an itibarıyla başladı. İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Megakent İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da hava sıcaklığı bugün itibarıyla 10 derece birden düştü.

Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Sıcaklıkların düşmesiyle İstanbul'un özellikle Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Türkiye'ye İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle kimi bölgelerde de sulu kar yağışının etkili olduğu ifade edilirken, yağışın etkisiyle trafikte zaman zaman aksamalar oluştuğu kaydedildi.

Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

FIRTINA NEDENİYLE ŞEHİR HATLARINDA SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi. İstanbul Liman Başkanlığı kararıyla Şehir Hatlarında bazı seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı ve diğer seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi. Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler ise şu şekilde:

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İstanbul AKOM Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Cengvan:

Peehhh ne kar yağmış demek doğuda olsanız işimiz zor

Yanıtla01
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