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Zonguldak ve Kocaeli'de sıcak havadan bunalanlar plajları doldurdu

Zonguldak ve Kocaeli'de sıcak havadan bunalanlar plajları doldurdu
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Zonguldak ve Kocaeli'de sıcak hava ve nemin etkisinden kurtulmak isteyen vatandaşlar, hafta sonu plajlara akın etti. Kapuz Plajı'nda yer bulmakta güçlük çekilirken, cankurtaran ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kocaeli'de ise mavi bayraklı plajlar yoğun ilgi gördü.

Zonguldak ve Kocaeli'de sıcak hava ve nemin bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

Zonguldak'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek aileleriyle Kapuz, Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarına akın etti.

Vatandaşların, şemsiye açacak ve havlu serecek yer bulmakta güçlük çektiği Kapuz Plajı, en yoğun günlerinden birini yaşadı. Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattında güvenlik şamandıraları çekildi.

Olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir alan cankurtaran ekipleri, güvenlik şamandıralarını geçen vatandaşlara anons yaparak uyarılarda bulundu.

Kentte hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı 21,5 derece, nem ise yüzde 68 olarak ölçüldü.

Kocaeli

Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Kocaeli'de vatandaşlar, mavi bayraklı plajlarda serinlemeye çalıştı.

Ulaşım kolaylığı dolayısıyla Karamürsel ilçesinin mavi bayraklı plajları yoğun ilgi gördü.

Çevre ilçeler ile Karamürsel'den gelen vatandaşlar, plajlarda güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Serinlemek için denize girmek isteyenlerin yanı sıra bazı tatilciler, plaj boyunca yer alan yeşil alanlarda piknik yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
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