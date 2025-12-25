Haberler

Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek

Güncelleme:
Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sıcaklıkları 4 ila 10 derece düşürecek. Meteoroloji uzmanları, Ankara ve Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı olabileceğini, İstanbul'da ise yağmur beklediklerini belirtiyor.

Sibirya kaynaklı Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası, yurtta sıcaklıkları??????? 4 ila 10 derece düşürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstanbul'da kar beklenmediğini, yağışların yağmur şeklinde olacağını belirten Çelik, kente yılbaşında da kar yağmayacağını söyledi.

Ankara'da yarın yağmur, hafta sonu ise yoğun olmasa da kar beklediklerini dile getiren Çelik, karın, Ankara'nın kuzey ilçelerinde, Kızılcahamam çevrelerinde yer yer biraz daha kuvvetli olabileceğine işaret etti.

Çelik, İzmir'de ise yarından itibaren 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı çok bulutlu bir havanın hakim olacağını kaydetti.

Yurdun yarından itibaren Sibirya kaynaklı, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini belirten Çelik, sıcaklıkların kademeli olarak 4 ila 10 derece düşeceğini ifade etti.

Çelik, soğuk hava sisteminin Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer yoğun olmak üzere kara sebep olacağını söyledi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
