Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda son 6 günde 301 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 50'sinin tutuklandığını bildirdi. Operasyonlar, çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlara yönelik gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele ekiplerince, son 6 günde düzenlenen operasyonlarda 301 şüphelinin yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında, 55 il merkezli "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik 6 gündür süren operasyonlarda 301 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Zanlılardan 50'sinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı, 39'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bilgisini veren Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek "çocuk müstehcenliği", "dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi."

"Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım." uyarısında bulunan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
