28 ilde 'siber' suçlara yönelik operasyon; 140 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 350 şüpheliden 140'ının tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve diğer suçlara yönelik gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan 350 şüpheliden 140'ının tutuklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Ağrı, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas ve Tekirdağ'da operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında; bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma ile suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışmalar yürütüldü. Operasyonlarda toplam 350 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 140'ı tutuklandı, 52'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerin 56'sı hakkında işlem yapılırken, 102'sinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlarda nakit, çeşitli tür ve nitelikte silahlar ile mühimmat, uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında yapılan incelemelerde; şüphelilerin elde ettiği yaklaşık değeri 300 milyon TL olan 2 şirkete, 10 taşınmaza, 18 araca, 1 motora ve şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
