Siber Suçlarla Mücadele: 346 Şüpheli Yakalandı, 162 Tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 18 il merkezli operasyonlarda 346 şüphelinin yakalandığını, 162'sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik son 5 gündür 18 il merkezli süren operasyonlarda 346 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 162'si tutuklandı, 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu yaklaşık 35 milyon TL değerinde 10 araç, 3 tarla, 1 ev ve 1 dükkan ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

'LÜTFEN DAHA DİKKATLİ OLALIM'

Operasyona katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Yakalanan kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım" dedi.