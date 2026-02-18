Şırnak'ta öğrenciler siber suçlar ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Siber Suçlar ve Dolandırıcılık Yöntemleri" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminer, Şırnak İmam Hatip Anadolu Lisesi ve Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunda görevli savcılar Şeymanur Arslan ve Ali Akdağ'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerlerde öğrencilere siber suçlar ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yapıldı.

Arslan, banka hesabı kiralama yöntemiyle dolandırıcıların özellikle gençlere sosyal medya ve çeşitli iletişim kanalları üzerinden ulaştığını belirterek, gerekli güven sağlandıktan sonra banka hesabı, banka kartı ve mobil bankacılık bilgilerini temin eden şüphelilerin, bu hesaplar üzerinden suç gelirlerini aktardığını söyledi.

Banka hesabı sahiplerinin bu durumda ciddi adli sorumlulukla karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Arslan, internet alışverişi dolandırıcılığı, kripto para ve yatırım dolandırıcılığı, sahte iş ve evden çalışma ilanları, faizsiz kredi ve burs vaatleri, sosyal medya üzerinden kurulan sahte arkadaşlıklar ile araç kiralama ve sigorta işlemleri adı altında gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Arslan ayrıca kişisel verilerin korunmasının önemine değinerek banka hesap ve kimlik bilgilerinin paylaşılmaması gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı Akdağ ise internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suç türleri, oltalama (phishing) yöntemleri, sahte internet siteleri ve mobil bankacılık dolandırıcılığı hakkında bilgiledirme yaptı.

Banka hesabı kiralama veya hesap kullandırma eylemlerinin suç teşkil ettiğini belirten Akdağ, bu hesapların yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin transferinde kullanılabildiğini, bu durumda ilk şüphelinin hesap sahibi olabileceğini söyledi.

Akdağ, dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin mevzuat kapsamında hapis ve adli para cezalarının öngörüldüğünü hatırlatarak, bu tür eylemlerin hesapların bloke edilmesine, adli soruşturmaya ve adli sicil kaydına yol açabileceğini ifade etti.

Seminer sonunda öğrencilere broşür dağıtıldı.