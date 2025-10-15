Siber Güvenlikte Yerli Eğitim Modelleri Gelişiyor

Siber güvenlik alanında yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaç hızla artarken, yerli girişimler bu alanda uygulamalı eğitim modelleri sunuyor.

CYROPS Siber Güvenlik AŞ'nin geliştirdiği Hackviser platformu, gerçek saldırı senaryolarını simüle ederek kullanıcıların siber güvenliği yaşayarak öğrenmesini sağlıyor.

CYROPS Siber Güvenlik AŞ ortağı ve Hackviser CEO'su Sadican Üstün, 10. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Türkiye'de siber güvenlik eğitiminde teori-pratik dengesinin önemine dikkati çekti.

Üstün, Hackviser'ın klasik video tabanlı eğitimlerden farklı olarak tamamen senaryolaştırılmış ve uygulamalı bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Üstün, "Siber güvenlikte başımıza gelebilecek neredeyse tüm olayları senaryolaştırdık ve simüle ettik. Kullanıcı, gerçek sistemleri hackleyerek kendisini geliştirebiliyor." dedi.

CYROPS'un 2021'de Zonguldak Teknopark çatısı altında kurulduğunu hatırlatan Üstün, bugüne kadar Türkiye, Özbekistan ve Suriye dahil farklı ülkelerde yaklaşık 2000 öğrenciye yüz yüze eğitim verdiklerini söyledi.

Üstün, Hackviser eğitim platformunun ise 80'den fazla ülkeye ihraç edildiğini ve platformun dünya çapında 60 bin kullanıcısının olduğunu vurguladı???????. Platformun kullanıcı kitlesinin yalnızca öğrencilerle sınırlı olmadığını, uzmanların da Hackviser üzerinden kendilerini geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

"Beşinci savaş alanı" ve yerli ürün ihtiyacı

Sadican Üstün, siber güvenliğin artık "beşinci savaş alanı" olarak tanımlandığını vurgulayarak, yerli ve milli ürünlerin stratejik önemine değindi. Üstün, "Bir güvenlik duvarını kuruma konumlandırdığınızda o kurumun tüm güvenliği ona emanet ediliyor. Eğer bu ürün yerli değilse, güvenliğimiz o nerede geliştirildiyse onlara emanet demektir. Bu yüzden siber güvenlikte yerli ve milli ürün geliştirmek öncelikli alanlardan biri olmalı." diye konuştu.

Şirketlerini de bu amaçla kurduklarını belirten Üstün, ticari kaygılardan ziyade "yerli bir ürün geliştirme hedefiyle yola çıktıklarını" dile getirdi. Üstün, "Bir ürün yapalım, yerli ve milli olsun, Türkiye'deki siber güvenlik sektörüne biz de katkıda bulunalım istedik." ifadelerini kullandı.

Siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen gençlere de seslenen Üstün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Siber Vatan" projesine dikkati çekti.

Üstün, "Biz de ilk eğitimimizi oradan almıştık. Türkiye'de 33 ilde düzenlenen bu eğitimler sıfırdan ileri düzeye kadar pratik odaklı ilerliyor. Öğrenciler yılda ortalama 4 defa eğitim alabiliyor." dedi.

Sadican Üstün, sektörde teknik bilginin yanı sıra güçlü bir çevrenin de önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencilere etkinliklere katılmaları çağrısında bulundu.

Türkiye'de siber güvenlik eğitim ekosistemi

Türkiye'de siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı oluşturmak son yıllarda hem kamu politikalarının hem de özel sektör yatırımlarının öncelikli hedefi haline geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Siber Vatan" projesi, bu alanda genç yeteneklerin erken aşamada fark edilip yetiştirilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 30'dan fazla ilde binlerce öğrenciye uygulamalı eğitim verildi.

Bunun yanı sıra Teknoparklar bünyesinde kurulan start-up'lar ve özel sektör platformları, uygulamalı eğitim modelleriyle sektöre yeni bir dinamizm kazandırıyor. Üniversitelerle işbirliği içinde yürütülen Capture the Flag (CTF) yarışmaları, etik hacker kampları ve sızma testi laboratuvarları, öğrencilerin sahaya yakın deneyimler edinmesini sağlıyor.

Uzmanlara göre, siber güvenlik aynı zamanda stratejik bir ulusal güvenlik meselesi. Bu nedenle yerli platformların ve Türkçe içerikli eğitimlerin yaygınlaşması, hem insan kaynağının kalitesini artırıyor hem de dışa bağımlılığı azaltıyor.