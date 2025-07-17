Siber Güvenlik Eğitimi Çevrim İçi Gerçekleştirilecek

Kamu Siber Güvenlik Derneği tarafından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğiyle 8-9 Temmuz tarihlerinde Ankara'da fiziki ortamda gerçekleştirileceği duyurulan "Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi"nin daha çok katılımcıya ulaşabilmek için 2-3 Ağustos'ta ve çevrim içi yapılması kararlaştırıldı.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu eğitimle katılımcılara hem teknik bilgi kazandırılmasının, hem de dijital güvenlikte proaktif savunma bilincinin güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Başvuruların titizlikle değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "İstek ve talepler doğrultusunda sınıf sayısı artırılmış olmasına rağmen, yapılan başvurular kontenjanın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Bu sebeple eğitim serimizin ikinci oturumunu çevrim içi formatta gerçekleştirme kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, eğitime daha önce başvuran tüm katılımcılar kabul edildiği belirtilerek, bağlantı adreslerinin e-posta yoluyla paylaşılacağı bildirildi.

Gerçek senaryolarla uygulamalı eğitim

"Siber Güvenlik Eğitim Serisi" kapsamında düzenlenen program, penetrasyon testlerinin sistem güvenliğini artırmadaki rolüne odaklanıyor.

Söz konusu testlerin, bireylerden kurumlara kadar herkesi hedef alabilecek siber tehditlere karşı önleyici stratejiler geliştirilmesinde kritik öneme sahip olması eğitimin vurguladığı unsurlar arasında yer alıyor.

Uygulamalı eğitimle de katılımcıların hem teorik altyapılarının sağlamlaştırılması, hem de gerçek dünya senaryoları üzerinden siber saldırılara karşı etkili savunma stratejileri geliştirme becerisi kazanmaları amaçlanıyor.

Eğitim, dijital dünyada güvenliği artırmak ve siber suçlarla mücadelede yenilikçi bir yaklaşım benimsemek isteyenler için fırsat sunuyor.