Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı.

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Ümit Önal, profesyonel iş hayatına medya ve iletişim sektöründe başlamış; 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu'na katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2015'te Digitürk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendikten sonra Digitürk'ün BeIN Media Group'a satış sürecini yönetmiştir.

Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandıÜmit Önal

2016 sonunda Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Türk Telekom ailesine katılan Önal, 2018 Aralık ayında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine; Ağustos 2019'da ise şirketin CEO'luk görevine atanmıştır. Medya ve iletişim sektöründe 20 yılın üzerinde deneyimi ile Türk medyasının köklü değişim sürecine önemli katkılarda bulunan Önal, Türk Telekom bünyesinde Türkiye'nin dijital ve teknolojik dönüşümüne liderlik etmeyi sürdürmektedir.

TÜRK TELEKOM'DA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası derneklerde aktif olarak görev almıştır. 2020 ve 2022 yıllarında Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Önal, halen aktif olarak Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyeliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Amerika İş Konseyi Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Ümit Önal, Ağustos 2019'da şirketin CEO'luk görevine atanırken Mart 2022 tarihinden bu yana Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi görevini de sürdürmektedir.

