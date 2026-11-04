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Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp dolandırıcılığına karşı iPhone sahiplerini uyardı

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Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp dolandırıcılığına karşı iPhone sahiplerini uyardı
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Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp hesaplarının ele geçirilerek dolandırıcılıkta kullanılmasına ilişkin şikayetlerin arttığını duyurdu. Başkanlık, eski iOS'lu iPhone'lardaki güvenlik açıklarına karşı cihazların güncellenmesini ve şüpheli bağlantılardan uzak durulmasını istedi.

(ANKARA) - Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan uyarıda, hesap bilgileri ele geçirilerek yapılan dolandırıcılık uygulamalarına karşı şikayetlerde artış gözlemlendiği belirtilerek vatandaşlardan, dijital güvenlik için cihazlarını güncellemeleri, şüpheli bağlantılardan uzak durmaları istendi.

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın X hesabından yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde, vatandaşlarımızın WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesaplarının bilgileri dışında ele geçirilerek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin şikayetlerde artış gözlemlenmektedir. Başkanlığımızca yürütülen teknik incelemelerde, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu tür saldırılarda kullanılabildiği tespit edilmiştir. Söz konusu zararlı yazılımlar; kötü amaçlı reklamlar, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara bulaşabilmektedir. Bazı gelişmiş saldırılarda zararlı içeriğin yalnızca görüntülenmesi dahi cihaz güvenliğini riske atabilmektedir.

"CİHAZINIZI GÜNCELLEYİN"

Dijital güvenliğiniz için; cihazınızı güncelleyin. Özellikle iPhone kullanıcıları en güncel iOS sürümünü yüklemelidir. Şüpheli bağlantılardan uzak durun. Kaynağı belirsiz reklamlara ve bağlantılara tıklamayın, güvenilir olmayan sitelerden dosya indirmeyin. Hesap güvenliğinizi artırın. WhatsApp ve diğer uygulamalarınızı güncel tutun, iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirin ve WhatsApp'taki 'bağlı cihazlar' bölümünü kontrol edin. Bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimlerin bu bölümde görünmeyebileceğini unutmayın.

"PARA TALEPLERİNİ DOĞRULAYIN"

Para taleplerini doğrulayın. Tanıdığınız kişilerden gelse dahi IBAN ve para transferi taleplerini ilgili kişiyi telefonla arayarak teyit edin. Hesabınızın ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız; yakınlarınızı bilgilendirin, hesap parolalarınızı güvenli bir cihaz üzerinden değiştirin, bankanızla iletişime geçin ve dijital delilleri muhafaza ederek yetkili makamlara başvurun. Cihazınızı sıfırlayarak güncel yazılımı yeniden yükleyin. Unutmayın, tanıdığınız bir kişinin gerçek hesabından gelen mesaj, her zaman o kişi tarafından gönderilmiş olmayabilir."

Kaynak: ANKA
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