Sibel Özdemir'den Kentsel Dönüşüm Tepkisi: "Mardin Yeşilli'de Kanuna Aykırı ve Keyfi Kararlarla Yıkım Yapılıyor" - Haberler

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Mardin'de AKP'li Yeşilli Belediyesi'nin Gül ve Tepebaşı mahallelerinde başlattığı kentsel dönüşümün hukuka aykırı olduğunu belirterek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "Mağduriyet yaşadıklarını söyleyen vatandaşlarımızın iddialarıyla ilgili bir inceleme yapıldı mı? Yeşilli Belediyesinin bu keyfi uygulamalarına ve hukuk tanımazlığına duyarsız kalınmasının gerekçesi nedir" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, TBMM Genel Kurulu'nda dün gündem dışı söz alarak Mardin'de AKP'li Yeşilli Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili konuştu. Özdemir, şöyle dedi:

"DANIŞTAY KARARINA KARŞIN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARIYLA REZERV YAPI ALANI İLAN EDİLDİ"

"Geçen hafta Mardin'de çeşitli ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. Özellikle, Yeşilli ilçesinde vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu sorunların başında Gül ve Tepebaşı mahallelerindeki bazı taşınmazların Danıştay kararına rağmen, Cumhurbaşkanlığı'nın acele kamulaştırma kararının uygulanmasıyla yaşanan mağduriyetler, hak kayıpları ve hukuksuzluklar gelmektedir. Danıştay'ın riskli alan kararını iptal etmesi üzerine, iki mahalleyi kanuna aykırı bir şekilde rezerv yapı alanı ilan ettiren Yeşilli Belediyesi'nin, kanuna aykırı, keyfi kararlarla yıkım yaptığı ve taşınmazlara düşük bedeller biçildiği bizlere iletilmiştir.

"BELEDİYENİN KEYFİ UYGULAMALARINA VE HUKUK TANIMAZLIĞINA DUYARSIZ KALINMASININ GEREKÇESİ NEDİR?"

Ben buradan Çevre ve Şehircilik Bakanına sormak istiyorum: Mağduriyet yaşadıklarını söyleyen vatandaşlarımızın iddialarıyla ilgili bir inceleme yapıldı mı? Yeşilli Belediyesinin bu keyfi uygulamalarına ve hukuk tanımazlığına duyarsız kalınmasının gerekçesi nedir? Vatandaşlarımızın mağduriyetlerine Bakanlık neden sessiz kalmaktadır?"

ANKA / Güncel