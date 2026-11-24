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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mesaj gönderdi.

Filistin resmi haber ajansı??????? WAFA'nın haberine göre, Şi ve Putin, Filistin halkının ulusal haklarına kararlı desteklerini yineledi.

Şi, mesajında ülkesinin Filistin halkının meşru ulusal haklarına yönelik kararlı desteğini yineleyerek Filistin meselesinin Orta Doğu sorunlarının merkezinde yer aldığını kaydetti.

Bölgedeki mevcut gerilimlerin uluslararası toplumun dikkatini bu meseleden uzaklaştırmaması gerektiğini belirten Şi, "iki devletli çözümün korunması ve Filistin ile İsrail arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlatılması gerektiğini" vurguladı.

Şi, Batı Şeria'nın yönetiminin ve Gazze Şeridi'nin savaş sonrası yeniden imarının "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesi temelinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, Filistin halkının ulusal haklarına ülkesinin kararlı desteğini tekrarladı.

Filistin topraklarının gasbedilmesini veya Filistin halkının haklarının ihlal edilmesini amaçlayan her türlü girişime karşı olduklarını vurgulayan Şi, uluslararası topluma Filistin'e yönelik taahhütlerini somut adımlara dönüştürme ve Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin sağlanması için çalışma çağrısında bulundu.

Şi, ülkesinin uluslararası hukuka dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm için barıştan yana ülkelerle çalışmayı sürdüreceğini bildirdi.

Rusya'dan bağımsız ve birleşik Filistin Devleti'nin kurulmasına destek???????

Putin ise Abbas'a gönderdiği mesajda, Rusya'nın Filistin halkının meşru hak ve çıkarlarını, özellikle bağımsız ve birleşik bir devlet kurma hedefini desteklemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Orta Doğu'da kapsamlı ve adil bir çözümün sağlanmasına katkıda bulunmaya bağlı olduklarını vurgulayan Putin, bu çözümün uluslararası alanda kabul görmüş hukuki çerçevelere dayanması gerektiğini ifade etti.

Rusya ile Filistin arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi için diyalog ve ortak çalışmaları sürdüreceklerini belirten Putin, bunun iki halkın yararına olmasını ve bölgedeki güvenlik ile istikrara katkı sağlamasını temenni etti.

Putin ayrıca Mahmud Abbas'a sağlık ve başarı, Filistin halkına ise barış, esenlik ve refah dileklerini iletti.

Kaynak: AA