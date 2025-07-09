Shitta-Bey Camisi'nin 130. Yıl Dönümü Kutlandı

Nijerya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olarak kabul edilen ve "Türk Camisi" olarak bilinen Shitta-Bey Camisi'nin açılışının 130. yıl dönümünü kutlandı.

Ülkenin ticari şehri Lagos'ta bulunan Shitta-Bey Camisi'nin 130. yıl dönümü düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'u temsilen, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç etkinliğe katıldı.

Ortaç, burada yaptığı açıklamada, caminin Türkiye ile Nijerya arasındaki köklü kültürel ve dini bağların sembolü olduğunu belirtti.

1894 yılında dönemin önemli iş insanlarından Muhammed Shitta Bey tarafından Lagos'ta inşa ettirilen cami, Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid'in özel temsilcisinin katılımıyla ibadete açılmıştı.

Açılış törenine gönderdiği temsilciyle Batı Afrika Müslümanlarına desteğini gösteren Sultan II. Abdülhamid, cami banisi Muhammed Shitta'ya "Bey" unvanı vermiş, çeşitli hediyelerle de onu onurlandırmıştı.

Bu unvan günümüzde Shitta ailesi tarafından kullanılmaya devam ediyor. Ailenin mensuplarından Alhajj Nurudeen Alamu Shitta Bey, 2012 yılından bu yana "Lagos Müslümanlarının 7. Lideri" unvanını taşıyor.

Bölge halkı tarafından "Türk Camisi" olarak da bilinen Shitta-Bey Camii, 130 yıldır Lagos'un Müslüman toplumu için önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

Cami, hem mimarisi hem de tarihi geçmişiyle Nijerya'nın en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.