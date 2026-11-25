Shenzhou-24'ün iki Çinli ve bir Pakistanlı astronotu Jiuquan'da uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin İnsanlı Uzay Ajansı, iki Çinli ve bir Pakistanlı astronottan oluşan Shenzhou-24 mürettebatı için Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendiğini bildirdi. Tören çarşamba günü sabahın erken saatlerinde, Çin'in kuzeybatısındaki merkezde yapıldı.
JİUQUAN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, iki Çinli ve bir Pakistanlı astronottan oluşan Shenzhou-24 mürettebatı için çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendiğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua