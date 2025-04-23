Shenzhou-20 Uzay Görevi Astronotları Basınla Buluştu
Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde, 24 Nisan'da uzaya gönderilecek Shenzhou-20 uzay görevini yürütecek astronotlar basınla bir araya geldi.
JİUQUAN, 23 Nisan (Xinhua) -- 24 Nisan'da uzaya gönderilecek Shenzhou-20 uzay görevini yürütecek astronotlar Chen Dong (ortada), Chen Zhongrui (sağda) ve Wang Jie (solda) Çin'in kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluştu, 23 Nisan 2025. (Fotoğraf: Lian Zhen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel