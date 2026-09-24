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Sheinbaum, Trump'a ABD'deki uyuşturucu ve silah sorununu hatırlatarak yanıt verdi

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'yı uyuşturucu kartellerinin merkezi olmakla suçlamasına tepki gösterdi. Sheinbaum, ABD'deki yüksek uyuşturucu kullanımı ve silah üretimine işaret ederek Meksika'nın egemenliğine saygı istedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika'yı uyuşturucu kartellerinin "merkezi" olmakla suçlamasına, ABD'deki yüksek uyuşturucu kullanımı ve silah üretimine işaret ederek yanıt verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Mexico City'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasındaki eleştiriye tepki gösterdi.

Sheinbaum, "Bu kadar yüksek düzeyde yasa dışı uyuşturucu kullanımının olduğu bir ülkenin yanında yaşamanın çok zor olduğunu ya da bu kadar çok silah üreten bir ülkenin yanında yaşamanın çok zor olduğunu söyleyebilirdim ancak bunu söylemeyeceğim." dedi.

Trump ve ABD yönetimiyle iyi ilişkileri olduğunu belirten Sheinbaum, koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Claudia Sheinbaum ayrıca, Meksika'nın egemenliğine saygı gösterilmesini istediğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, BM'deki konuşmasında, Latin Amerika'daki kartelleri "Batı Yakası'nın DEAŞ'ı" şeklinde nitelemiş, Meksika'nın bu kartellerin "merkezi" olduğunu savunmuştu.

ABD, Sinaloa Karteli'ni, "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

Kaynak: AA
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