Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Beijing'de açtığı temel eğitim merkezinde yapay zeka odaklı işbirliği yürütülecek

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü üyelerinin, temel eğitimde işbirliğini artırmak üzere Çin'in başkenti Beijing'de açtığı yeni merkez, yapay zeka, gençlik değişimleri ve öğretmen eğitimine odaklanacak.

Üye ülkelerin, perşembe günü açılışı yapılan Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü Temel Eğitim İşbirliği Merkezi'ni, temel eğitimin geliştirilmesine yönelik deneyimlerin paylaşılacağı bir platform olarak kullanması bekleniyor.

Eğitim yetkilileri yaptıkları açıklamada, Çin'in dijital olarak etkin ve yapay zeka destekli eğitimden faydalanarak eğitim, bilim, teknoloji ve yetenek alanlarında örgüt üyeleriyle tatbiki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Merkez, Beijing'in Chaoyang bölgesinde bulunuyor. Merkezin kapıları, merkezin geliştirilmesine katkıda bulunacak ülke genelinde temel eğitim kurumlarına ve örgüt üyesi ülkelerden eğitim yetkililerine açık olacak.

Haziran 2001'de altı kurucu üye tarafından Shanghai'da kurulan Shanghai İşbirliği Örgütü, 50'nin üzerinde bölgeyle yürüttüğü işbirliği sayesinde kapsadığı coğrafi alan ve nüfus açısından dünyanın en büyük kapsamlı bölgesel organizasyonu konumuna gelmiş durumda.

Kaynak: Xinhua