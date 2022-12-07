Shanghai Disneyland Faaliyetlerine Yeniden Başlayacak

SHANGHAİ, 7 Aralık (Xinhua) -- Shanghai Disney Resort'tan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Shanghai Disneyland'ın Perşembe günü yeniden faaliyete geçecek olmasıyla, Shanghai Disney Resort faaliyetine tam olarak dönmüş olacak.

Fotoğrafta, Çin'in doğusunda bulunan Shanghai'daki Disney Dünyası Mağazası görülüyor, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

SHANGHAİ, 7 Aralık (Xinhua) -- Shanghai Disney Resort'tan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Shanghai Disneyland'ın Perşembe günü yeniden faaliyete geçecek olmasıyla, Shanghai Disney Resort faaliyetine tam olarak dönmüş olacak.

Shanghai Disneyland, pandemi önleme ve kontrol şartları doğrultusunda 29 Kasım'dan beri geçici olarak kapalıydı. Disneytown, Wishing Star Park ve iki resort otel ise bu süre boyunca çalışmaya normal şekilde devam etti.

Açıklamada, resortta pandemi kontrol tedbirlerinin en son yerel idare yönetmeliklerine uygun şekilde güncelleneceği ve konukların bunları kontrol edip kesinlikle uymaları gerektiği belirtildi.