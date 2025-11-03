Haberler

Shanghai Disney Resort, Dördüncü Temalı Otelini Açıyor

Shanghai Disney Resort, dördüncü tema otelinin açılışı ve alışveriş ile yemek alanlarının genişletileceğini duyurdu. Bu gelişme, parkın 100 milyonuncu ziyaretçisini ağırlamasının ardından gerçekleşti.

SHANGHAİ, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Shanghai Disney Resort, dördüncü tema otelini açma ile alışveriş ve yemek bölgesinin genişletmesi planlarını duyurdu.

Tema parkta devam eden genişletme çalışmaları ve üçüncü tema otelin inşaatı ile birlikte gelen duyuru, parkın geçen hafta 100 milyonuncu ziyaretçisini ağırlamasının hemen ardından yapıldı.

Shanghai Disney Resort Başkanı ve Genel Müdürü Andrew Bolstein, "Yaratıcılık, yenilikçilik ve hikaye anlatımını harmanlayarak, gerçek Disney tarzında yeni ve benzersiz deneyimler tasarlayıp sunmaya devam ediyoruz. En son genişletme planları, bu taahhüdümüzü ikna edici şekilde kanıtlıyor" dedi.

Yeni plan kapsamında, Shanghai Disneyland'ın ana girişinin yanındaki alan dördüncü temalı otele dönüştürülecek. Otelin yakınında, World of Disney Store'a benzer yeni bir Disney alışveriş merkezi inşa edilecek ve konuklar parka girmeden tesisin özel ürünlerine erişebilecek.

Shanghai Disney Resort, 16 Haziran 2016'da açıldı. Tematik Eğlence Derneği'nin 23 Ekim'de yayımladığı Global Experience Index 2024'e göre, Shanghai Disneyland, Dünyanın En İyi 25 Eğlence/Tema Parkı arasında ziyaretçi sayısı açısından beşinci sırada yer aldı. Park ayrıca, 2024'te Çin'de birinci olmaya devam ederken, 14,7 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak yeni bir rekor kırdı.

