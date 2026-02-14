Haberler

Çankırı SGK İl Müdürü Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti

Çankırı SGK İl Müdürü Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti
Güncelleme:
Sosyal Güvenlik Kurumu Çankırı İl Müdürü Mustafa Yılmaz, evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, birçok resmi ve şahsi katılımcının yer aldığı bir tören ile toprağa verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çankırı İl Müdürü Mustafa Yılmaz, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın cenazesi, ikindi namazını müteakiben Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, SGK çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu Çankırı İl Müdürümüz, kıymetli mesai arkadaşımız Mustafa Yılmaz'ın rahatsızlanarak vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve mesai arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

