SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

EN ÇOK BORÇ ANKARA'DA

SGK'ya en borçlu belediyeler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi 5.7 milyar TL ile birinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar TL ile ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 3,3 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 3 milyar TL, Şişli Belediyesi'nin 1,8 milyar TL, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ise 1 milyar TL olarak kaydedildi. Sabah'ın haberine göre Bakanlık, belediyelerin hem mevduat hem de iştirak şirketlerine ait hesaplarına bloke koydu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "SİLKELEYİN" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a CHP'li belediyelerin SGK borçları için 'silkeleyin' talimat vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var." ifadelerini kullanmıştı.