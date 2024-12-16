Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret için kritik toplantısı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok
Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı
Mazlum dediler, zalim çıktı

SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

EN ÇOK BORÇ ANKARA'DA

SGK'ya en borçlu belediyeler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi 5.7 milyar TL ile birinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar TL ile ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 3,3 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 3 milyar TL, Şişli Belediyesi'nin 1,8 milyar TL, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ise 1 milyar TL olarak kaydedildi. Sabah'ın haberine göre Bakanlık, belediyelerin hem mevduat hem de iştirak şirketlerine ait hesaplarına bloke koydu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "SİLKELEYİN" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a CHP'li belediyelerin SGK borçları için 'silkeleyin' talimat vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var." ifadelerini kullanmıştı.

SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
img

Torreira ve Devrim'den radikal karar
img

Babaannesine yemek yediren ünlü oyuncu, bunu hiç beklemiyordu
img

Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı
500

Yorumlar (87)

Haber YorumlarıSefa Altun:

YENİLGİYİ SİNDİREMEDİLER..

Yorum Beğen379
Yorum Beğenme214
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbagıran adam:

Reis vuruyor

Yorum Beğen201
Yorum Beğenme253
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Tokay:

Akp li hiç bir belediyenin borcu yokmuymuş?

Yorum Beğen371
Yorum Beğenme72
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFake You hard:

Of ne iste haber bu konsere sanata gelince para var sgk ya gelince yok

Yorum Beğen242
Yorum Beğenme200
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMemo Bozcu:

vaybe ne güzel intikam aliyorsunuz sayin Cumhurbaşkanı.

Yorum Beğen217
Yorum Beğenme157
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFrancis_Ford_Cappola:

Şimdiye kadar bu borçları yapanlar neden sorgulanmiyor

Yorum Beğen275
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüsünür:

AKP doneminde kalan borclari CHP odemek zorunda kaldi. Ek olarak sunuda belirteyim buradaki CHP belediye baskani belediyeye ait ne araziler varsa satisa koydu sirf bu sgk borclarini odemek icin. Halka kim hizmet edecek ?

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme90
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖnder Sert:

Eyvah konserler iptal(:

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme125
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamet:

sadece bu belediyelerin mi borcu var

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFA null:

oh yeaa

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Tüm 87 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barınak skandalı için kamera karşısına geçen belediye başkanı makyajının derdine düştü
Savunma yapmak için çıktığı kamera karşısında makyajının derdine düştü
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu
AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu: Ruh olarak onlardan hiç kopmadım
AK Parti'ye geri döneceği konuşuluyordu, ilk şirinliğini yaptı

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz Yıldız kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli? Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı mı? Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı? GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yemekteyiz Mine kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine Mine kaç yaşında, nereli? Asgari ücret toplantısı bitti mi SON DAKİKA? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne haciz mi geldi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? İzmir Belediyesi'ne haciz geldi mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? Adana Belediyesi'ne haciz geldi mi? Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? Şişli Belediyesi'ne haciz mi geldi? Şişli Belediyesi'nin borcu ne kadar? Mersin Belediyesi'ne haciz geldi mi? Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.