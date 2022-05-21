Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar - Haberler

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Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar

İhlas Haber Ajansı - Erhan Aksoy - Güncel
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- Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar Sivas'ın Gemerek İlçesinde aileler madımak toplamak için bir araya geliyor.

- Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar

SİVAS - Sivas'ın Gemerek İlçesinde aileler madımak toplamak için bir araya geliyor. Birçok derde deva olan madımak toplanarak yemeği yapılıyor.

Mayıs aylarında kendiliğinden doğada çıkan madımak otu bölge insanları tarafından toplanarak kurutuluyor. Kurutulan madımaklar dondurucularda saklanarak kış boyu tüketiliyor. Gemerek İlçesinde madımak toplayan aile üyelerinden Rengül Durukan; "yöremizde mayıs ayında topladığımız madımaklar şifa niyetine. Her sene bu aylarda toplarız bir kışta bunları pişirir yeriz lezzetli olur. Herkese şifa olsun herkesin tatmasını isterim. Mayıs aylarında genelde bu bölgemizde madımağımız meşhurdur" dedi. Hayriye Aksoy ise; "Sivas'ımızın yöresel madımağı. Her sene mayıs ayında toplanırız komşularımız, toplarız, yıkarız, donduruculara koyarız, bir kış yeriz. Herkese tavsiye ederim. Çok şifalıdır" dedi. Sivas'a özgü olan madımağı kangal köpekleriyle birlikte toplayan aile üyeleri madımak türküsünü de söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Aksoy - Güncel

Madımak Otu, Gemerek, Mayıs, Sivas, Güncel, Haberler

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