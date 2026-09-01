Tanrıkulu: Yargı, Cumhuriyet tarihinin en ağır güven krizlerinden birini yaşıyor

(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, adli yıl açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada, " Yargı, Cumhuriyet tarihinin en ağır güven krizlerinden birini yaşıyor. Yargı kurumsal olarak bağımsız ve tarafsız değil. Bu ağır yükü taşıyan barolar büyük baskı altında. Böyle bir ortamda 1 Eylül'de adli yıl açılışı yapılacak ve büyük, hamasi nutuklar atılacak" dedi.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, adli yıl açılışına ilişkin açıklama yaptı. Adli tatil dönemlerinde çok acil davalar dışında yargılamaların görülmediğini söyleyen Tanrıkulu, "Ancak Türkiye'de 20 Temmuz ile 1 Eylül arasında neredeyse her gün, yargının imza attığı bir hukuksuzluğa, bir adaletsizliğe tanık olduk" ifadelerini kullandı.

Yargıya olan güvenin çok düşük olduğunu belirten Tanrıkulu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yargı, Cumhuriyet tarihinin en ağır güven krizlerinden birini yaşıyor. Yargı kurumsal olarak bağımsız ve tarafsız değil. Bu ağır yükü taşıyan barolar büyük baskı altında. Avukatlar cezaevlerinde. Avukatların emeği sömürülüyor. Yargının kurumsal temsilcisi olan yargı emekçileri de ağır baskılar altında; emekleri sömürülüyor, yoksullaştırılıyor.

Böyle bir ortamda 1 Eylül'de adli yıl açılışı yapılacak ve büyük, hamasi nutuklar atılacak. Oysa adaletsizlik hiç bu kadar derinleşmemişti. Hukuksuzlukların bu kadar çok örneğine aynı anda tanıklık etmemiştik. En başta şunu açıkça ifade etmek gerekir: Anayasa her gün yargı eliyle ayaklar altına alınıyor. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları tanınmıyor. Böyle bir hukuksuzluk ortamı içerisinde yaşıyoruz. Siyasi partilerin, siyasetçilerin, yurttaşların hukuk karşısında güvenebileceği güvenceler giderek ortadan kaldırılıyor. Siyaset yapmanın, demokratik hakları kullanmanın güvencesi kalmıyor."

Yaşanan hukuksuzluklarla mücadele edeceklerini, Türkiye'nin özlediği adalet ortamını yaratacaklarını söyleyen Tanrıkulu, "Bunu yapanlardan, onların yaptığı gibi değil; hukuk kuralları içerisinde, adil ve demokratik bir biçimde hesap soracağız. Ben bütün bu koşullara rağmen görevini hukuka ve vicdanına bağlı kalarak yapan yargı emekçilerinin, avukatların ve hukuka bağlı hakim ve savcıların yeni adli yılını kutluyorum. Adaletin, hukukun üstünlüğünün ve bağımsız yargının egemen olduğu bir Türkiye dileğiyle" dedi.

Kaynak: ANKA