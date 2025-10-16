Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.

5 İSİM GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı.

