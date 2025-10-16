Haberler

Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Altan Keksin hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.

5 İSİM GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe

