Ünlü sanatçı Sezen Aksu Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı. Aksu, okula geldiği ve sandığa gittiği süre zarfı içinde hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan ünlü sanatçı başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi.

Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı

İSTANBUL - Ünlü sanatçı Sezen Aksu Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu sabah 8.20 sularında oyunu kullanmak için Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. Okula geldiği ve sandığa gittiği süre zarfı içinde ünlü sanatçı hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra kabine girip oyunu kullanan ünlü sanatçı çıkışta yine hayranlarının isteği üzerine onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan ünlü sanatçı başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi. Sezen Aksu daha sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.