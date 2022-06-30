Seyyar satıcıların 'saklambaç' taktiği

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde, güneşlenenler arasında dolaşarak tepside midye dolma ya da simit veya kovada mısır satan seyyar satıcıların, zabıtaya yakalanmamak için kullandığı yöntemler şaşırttı. Saklambaç oyunu gibi taktik geliştiren seyyar satıcılar, zabıtayı görünce güneşlenenlerin arasına oturup, tepsilerini gizliyor ya da mısır kovalarını bırakarak farklı yerlerde ekiplerin gitmesini bekliyor.

Havaların ısınmasıyla kentte sahiller dolup taşarken, yasak olmasına rağmen seyyar satıcıların sayısı da arttı. Plajda güneşlenenler arasında dolaşan seyyar satıcılar, kovada kaynamış mısır, tepside midye dolma veya simit ya da poşet bardakta çekirdek satmaya çalışıyor. Uzun süre toz ve güneşe maruz kalan gıdalar da sağlığı tehdit ediyor. Konyaaltı Sahili'nde son günlerde sayıları artan seyyar satıcıların, zabıtaya yakalanmamak için yaptıkları ise şaşırtıyor. Başının üstünde taşıdığı tepside midye dolma satan seyyar satıcı, uzakta zabıtayı görünce güneşlenenlerin arasına oturdu. Zabıtanın uzaklaşmasının ardından tepsisini gizleyerek, sahil şeridinde yürüyen seyyar satıcı, daha sonra satış yapmaya devam etti. Kovadaki suda beklettiği haşlanmış mısırı satan 2 seyyar satıcı da zabıtayı görünce sahilde vakit geçirenlerin yakınına kovasını bırakıp, uzaklaştı. Daha sonra zabıta, fark ettikleri kovaya el koyarak satışı engellemeye çalıştı.

Ali Manavoğlu, açıkta satılan simit ve çekirdeğin toz veya yabancı madde bulaşması sonrası güneşin altında uzun süre beklemesiyle bakteri oluşumunun hızlandığını söyledi. Manavoğlu, insanların açıkta satılan, uzun süre güneşe maruz kalan gıda ürünlerini tüketmemesi gerektiğini belirtti.