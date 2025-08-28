Seyyar Satıcı Müşterisinin Üzerine Kamyonetle Gitti

Seyyar Satıcı Müşterisinin Üzerine Kamyonetle Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda bir seyyar satıcı, kadın müşterisinin domatesin kilosunda eksik verdiğini söylemesi üzerine tartıştıktan sonra kadına aracını çarparak kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Doğan Can CESUR / -BEYOĞLU'nda seyyar satıcı, kendisinden aldığı domatesin kilosunda eksik olduğunu iddia eden müşterisiyle tartıştıktan sonra kamyonetle çarparak kaçtı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Halıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BEZ 680 plakalı aracıyla sebze satan seyyar satıcı, kadın müşterisine domates sattı. Satın aldığı domatesleri bir markette tekrar tartan ve kilosunda eksik olduğunu iddia eden kadın, seyyar satıcının yanına gelerek eksik verdiğini söyledi. Seyyar satıcı ve müşterisi arasında tartışma çıktı.

YAKINI YARDIMINA KOŞTU

Müşterisine hakaret ettiği öne sürülen seyyar satıcı, bir anda hareket ederek kadına kamyonet ile çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle kadın müşteri, yola düşerken bir yakını yardımına koştu. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın sokağa girişi, domates alan kadının seyyar satıcıya itirazı ve aracın bir anda hareket ederek kadına çarpması ve kaçması yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yarım asırlık şirkette skandal! Personelden milyonluk vurgun

Türkiye'nin yarım asırlık şirketinde milyonluk vurgun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileleri kara kara düşündüren yurt ve ev fiyatları! 58 bin TL isteyen bile var

Aileleri kara kara düşündüren fiyatlar! 58 bin TL isteyen bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.