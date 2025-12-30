Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Şeyma Subaşı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Subaşı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için jandarma ekipleriyle birlikte ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gerekli işlemlerin devamı için jandarma ekiplerine teslim edilen Subaşı, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Şeyma Subaşı, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için jandarma ekipleriyle buradan ayrıldı.

