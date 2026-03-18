Koca Seyit, 111. Yılda Unutulmadı

Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çabuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde Havran'daki mezarı başında anıldı. Törende saygı duruşu yapıldı, Kur'an tilavetireadilerek dualar edildi ve katılımcılar Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bıraktı.

ÇANAKKALE Savaşları'nın kahramanlarından 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çabuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Savaşın yoğun olduğu dönemde sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çabuk için 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 11'inci yıl dönümünde Havran'ın Kocaseyit köyündeki mezarı başında tören düzenlendi. Anma programına Havran Kaymakamı Muhammet Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer, Havran İlçe Müftüsü Sedat Karali, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından üç kez saygı atışı gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. Katılımcılar, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakarak minnet ve şükran duygularını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi

İran dediğini yaptı! Bir ülkenin daha başkentini vurdu
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Öldürüldüğü iddia edilen Hamaney'den günler sonra ilk açıklama

Öldürüldüğü iddia edilen Hamaney'den günler sonra ilk açıklama
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Basamağa çıkmak bile yetmedi! Bir muhabirin en zor anları

Canlı yayına damga vuran olay
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti

Herkesin hayalini kurduğu maça gidip yaptığıyla pes dedirtti
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

Dünyada 1 numara oldu!