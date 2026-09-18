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Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı

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Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı
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TEKİRDAĞ'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

TEKİRDAĞ'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

Süleymanpaşa ilçesinin Muratlı Kavşağı'nda seyir halinde olan hafif ticari aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücüsünün durdurup indiği araç, alev alarak yanmaya başladı. Trafikteki diğer sürücüler yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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