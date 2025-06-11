Seyhan Baraj Gölü'nde Suya Düşen Kadın Kurtarıldı

Seyhan Baraj Gölü'nde Suya Düşen Kadın Kurtarıldı
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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde düşen Hande Y. deniz polisi tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nü izlerken suya düşen Hande Y., deniz polisi tarafından botla kurtarılıp karaya çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'nü izleyen Hande Y., başı dönünce göle düştü. Bir süre suda çırpınan Hande Y., çevredekilere seslenip yardım istedi. Kadını suda görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, botla gölde arama yapıp, kısa sürede Hande Y.'ye ulaştı. Gölde sırtüstü suyun yüzeyinde kalan Hande Y., bota alınıp karaya çıkartıldı. Burada sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Hande Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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