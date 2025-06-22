Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Suriyeli Genç Bulundu

Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Suriyeli Genç Bulundu
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Adana'da serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan 23 yaşındaki Cafer Hacı Muhammed, dalgıç polisler tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan Muhammed'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

ADANA'da serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Suriye uyruklu Cafer Hacı Muhammed'i (23), dalgıç polisler buldu. Hastaneye kaldırılan Muhammed'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda gezintiye çıkan Suriye uyruklu Cafer Hacı Muhammed, öğle saatlerinde serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre yüzen Muhammed, çırpınmaya başlayıp kayboldu. Muhammed'in arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Botla göle açılan dalgıç polisler, suda arama yaptı. Düştüğü yere yakın bir noktada hareketsiz halde bulunan Muhammed, önce bota çıkarıldı, ardından da kıyıya götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Muhammed, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Muhammed'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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