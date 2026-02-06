Haberler

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülen oğlu Seyfülislam, Beni Velid kentinde defnedildi

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, silahlı saldırıda öldürüldükten sonra Beni Velid'de düzenlenen cenaze merasimiyle toprağa verildi. Cenaze namazı, 50 binden fazla kişinin katılımıyla kılındı.

BENİ Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin 3 Şubat'ta silahlı saldırıda öldürülen oğlu Seyfülislam Kaddafi, Beni Velid kentinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Beni Velid Havalimanında 50 bini aşkın kişinin katıldığı cenaze merasiminde önce cuma namazı kılındı.

Cenaze namazının da kılınmasının ardından Seyfülislam'ın naaşı Beni Velid'de kardeşi Hamis Kaddafi'nin medfun olduğu kabristana defnedildi.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı havalimanındaki cenaze merasiminde Kaddafi Kabilesi'nin mensupları, Seyfülislam'ın Libya'daki yakınları ve 10 binlerce taraftarı hazır bulundu.

Cenaze merasimine katılanlar ülkenin Muammer Kaddafi döneminde kullanılan yeşil bayraklarını taşıdı, Kaddafi dönemini öven sloganlar attı.

Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam, 3 Şubat'ta başkent Trablus'un 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinde silahlı bir grubun saldırısı sonucu öldürülmüştü.

