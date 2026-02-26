Haberler

Koruma Altındaki Seyfe Gölü'nde ATV ile Off-Road Yapan Kişiye Adli ve İdari İşlem

Koruma Altındaki Seyfe Gölü'nde ATV ile Off-Road Yapan Kişiye Adli ve İdari İşlem
Kırşehir'de koruma altındaki Seyfe Gölü içerisinde ATV ile off-road yaptığı görüntüleri yayınlayan R.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. R.Ç. hakkında çeşitli kanunlara muhalefetten suçlamalar yöneltildi.

KIRŞEHİR'de koruma altındaki Seyfe Gölü içerisinde ATV ile off-road yaptığı görüntüleri sanal medyada yayınlayan R.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyfe Gölü'nde ATV aracı ile off-road yapıldığına ilişkin görüntülerin tespit edilmesi sonrası çalışma başlattı. Off-road yaptığı belirlenen kişinin R.Ç. olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda R.Ç. hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet', Çevre Kanunu kapsamında 'Biyolojik çeşitliliğe zarar vermek', Milli Parklar Kanunu kapsamında 'Tabiatı Koruma Alanı içerisinde yasak fiilde bulunmak' ve Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 'Yaban hayvanlarını rahatsız etmek' suçlarından işlem başlatıldı. Şüpheli hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edilirken, olaya ilişkin adli sürecin de devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
