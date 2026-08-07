Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Konya Seydişehir'de uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 3'ü serbest bırakılırken, O.K. isimli şüpheli tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılardan 3'ü yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, O.K. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA