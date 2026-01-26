Haberler

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. Jandarma ve polis ekipleri, Gevrekli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti bilgisi üzerine harekete geçerek bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Jandarma ve polis ekipleri, Gevrekli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin Gevrekli Mahallesi ile farklı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ali B. ile Ömer Ş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ali B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ömer Ş. serbest bırakıldı.???????

Haberler.com
