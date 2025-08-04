Seydişehir'de şehit Babuçcu için mevlit okutuldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından mevlit okutuldu.

Dernek binasında düzenlenen programda, 1992'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit olan Cemal Babuçcu ve şehitler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Seydişehir Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yakup Söğüt, şehitlere Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diledi.

Programa, ilçe protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.