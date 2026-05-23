Konya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında evde kimse bulunmazken, komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Seydişehir Saadetler Mahallesi 153690 Sokak'ta bulunan Nevzat Can'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark eden komşular durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun