Seydişehir'de fidanlar toprakla buluşturuldu

Konya'nın Seydişehir ilçesi Kızılca Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kızılca Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından 1900 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ağaç dikmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Herkes ağaç dikimi için seferber olmuş. Bu güzel bir birliktelik. Mahalle sakinleri, birlik ve beraberlik içerisinde her yıl fidan dikme etkinliği düzenliyor. Darısı diğer mahallelerimize." dedi.

Muhtar Mustafa Yılmaz ise etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek, bugüne kadar 13 bin fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Etkinliğin ardından fidanlara can suyu verildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
