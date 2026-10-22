Seydişehir'de elektrikli bisiklet mezarlık duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı

Seydişehir'de elektrikli bisiklet mezarlık duvarına çarptı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydişehir-Taraşçı yolunda üç tekerlekli elektrikli bisikletin mezarlık duvarına çarpması sonucu sürücü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan, Seydişehir Devlet Hastanesinden Konya merkezdeki bir hastaneye sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, üç tekerlekli elektrikli bisikletin duvara çarptığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 42 BAE 651 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, Seydişehir- Taraşçı yolunda mezarlık duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile elektrikli bisikletteki N.D. ve H.G. yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan H.G, Konya merkezdeki bir hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA