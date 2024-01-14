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Seydişehir'de Dursun Ali Erzincanlı'ya Şiir Dinletisi

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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şehir Konferansları' kapsamında Seydişehir ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Dursun Ali Erzincanlı çeşitli şiirlerini okudu. Programa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftüsü Adem Bebek ve vatandaşlar da katıldı. Erzincanlı'ya günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Seydişehir ilçesinde Dursun Ali Erzincanlı ile "En sevgiliye şiir dinletisi" etkinliği yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde düzenlediği "Şehir Konferansları" çerçevesinde yapılan programda, Dursun Ali Erzincanlı, çeşitli şiirlerini okudu.

Programa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftüsü Adem Bebek ve vatandaşlar katıldı.

Erzincanlı'ya Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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