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Seydişehir'de vatandaş sordu, belediye başkanı cevapladı

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Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Pınarbaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi, yerinde çözüm üretti.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" buluşmaları kapsamında; Pınarbaşı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı, Pınarbaşı Mahallesi Kahve Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Seydişehir Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu programda, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve ihtiyaçları tek tek dinlenerek yerinde çözümler üretildi.

Vatandaşla doğrudan iletişim kurmayı önemsediklerini belirten Ustaoğlu, bu tür buluşmalarla ilçedeki ihtiyaç ve beklentileri daha yakından takip etme imkanı bulduklarını kaydetti.???????

Programda Ustaoğlu ve AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın, mahalle sakinlerinin imar, fen işleri, temizlik, altyapı, kültürel ve sosyal hizmetler gibi konularda kendilerine iletilen tüm soruları tek tek cevaplarken programa katılan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Programa AK Parti Seydişehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Hacer Akın, Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Çağlayan da katıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
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