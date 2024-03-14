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Seydişehir Belediyesi Ramazan Dolayısıyla Denetimleri Artırdı

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Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan dolayısıyla gıda, market, fırın, pastane, lokanta gibi yerlerde denetimlerini artırdı. Halk sağlığının korunması ve sofraların sağlıklı yiyecekle buluşması için denetimler sürdürülüyor.

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan dolayısıyla gıda, market, fırın, pastane, lokanta gibi yerlerde denetimlerini artırdı.

Halk sağlığının korunması, sofraların sağlıklı yiyecekle buluşması için Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gıda üretimi, tatlı ve ekmek üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri denetimlerinde gıda üretim, depolama, satış kuralları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklanması gibi alanlarda titiz bir denetim gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Vatandaşlarımızın ramazan boyunca ve bayram öncesinde güven içinde alışverişlerini yapmalarını istiyoruz. Denetimlerde, pasta, tatlı, baklava, çikolata, şeker, lokum gibi gıda imalatı yapan veya bunları satan iş yerlerinin denetimine ağırlık veriliyor. Kurallara uyan işyerlerine teşekkür edilirken, kurallara uymayan üreticiler ise uyarılıyor. Ekiplerimizin denetimleri ramazan öncesinde olduğu gibi, ramazan ayı ve bayram süresince devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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