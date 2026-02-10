Muğla'da rüşvet soruşturması: Kaymakamın koruma polisi ve şoförü gözaltında

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde rüşvet iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada Seydikemer Kaymakamı'nın koruma polisi ve şoförü gözaltına alındı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Seydikemer Kaymakamı'nın koruması polis memuru F.D. ile şoförü H.M., rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan Muğla Valiliği tarafından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, gözaltına alınan iki personelin görevden uzaklaştırılarak açığa alındığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.