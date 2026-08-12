Seydikemer'de içme suyu kapasitesi artırılıyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi'nde içme suyu kapasitesini artırmak amacıyla çalışma başlatıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi'nde içme suyu kapasitesini artırmak amacıyla çalışma başlatıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, kullanım ömrünü tamamlayan 2 su toplama haznesi yenileniyor, 2 yeni hazne daha sisteme kazandırılıyor.
Saniyede 2 litre olan kaynak suyunun 4 litreye çıkarılmasıyla bölgedeki su kesintisi ve basınç sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.
Mahalle Muhtarı Süleyman Karaşal, modern sistem sayesinde özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının sona ereceğini belirterek ilgililere teşekkür etti.