Seydikemer'de Girdev Yaylası'na İlk Kar Düştü

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası, mevsimin ilk karını aldı. Şiddetli yağış sonrası hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu, yayla beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte dün etkili olan şiddetli yağışın ardından hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yaz aylarında çok sayıda kişinin ziyaret ettiği 2 bin 100 rakımlı Girdev Yaylası'nın bazı noktaları, beyaz örtüyle kaplandı.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, ilçenin yüksek rakımlı dağlarının karla buluştuğunu belirterek, "Doğanın bu büyüleyici manzarasıyla birlikte kış mevsimine 'merhaba' diyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
