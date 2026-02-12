Haberler

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Arslan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılının önemli olaylarını yansıtan fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerde oy kullandı.

Arslan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un " Sarmanla sarılan" fotoğraflarını seçen Arslan, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi", "Spor"da ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede" adlı kareleri oyladı."

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğrafını tercih eden Arslan, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" adlı karesine oy verdi."

Arslan, AA muhabirine, her bir karenin birbirinden değerli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
