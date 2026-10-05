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Seydikemer Belediyesi meclisi ekim ayında gündem maddelerini oy birliğiyle kabul etti

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Seydikemer Belediyesi meclisi ekim ayında gündem maddelerini oy birliğiyle kabul etti
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Seydikemer Belediyesi meclisinin ekim ayı toplantısı, Başkan Bayram Önder Akdenizli başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi; Akdenizli, kararların Seydikemerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diledi.

Seydikemer Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan maddeler meclis üyelerinin görüşüne sunuldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Akdenizli, mecliste alınan kararların oy birliğiyle kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Akdenizli, "Almış olduğumuz kararların Seydikemerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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