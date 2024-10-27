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Şevval Sam konseri için milyonlar ödeyen Cemil Tugay körfezin temizliği için bakanlıktan yardım istedi

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şevval Sam'a konser vermesi için 5 milyon 300 bin lira ödeme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, körfezin temizlenmesi için bakanlıktan yardım istedi. Belediyenin 4. faz çalışmaları ve yağmur ayrıştırmaları için müdahalelerin sürdürdüğünü belirten Tugay "Biz belediyemizin gücüyle yapabildiğimiz her şeyi yapacağız bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Bakanlık seyir mi edecek yoksa çalışmalara katılacak mı göreceğiz hep beraber" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şevval Sam ile anlaşan ve 2 saatlik konser için ünlü sanatçıya 5 milyon 300 bin TL ödeme yapacağı öne sürülen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, körfezin temizliği için bakanlıktan yardım istedi.

"BELEDİYEMİZİN GÜCÜYLE BİLDİĞİMİZ YOLDA YÜRÜYORUZ"

Belediyenin 4. faz çalışmaları ve yağmur ayrıştırmaları için müdahalelerin devam ettiğini belirten Tugay, "Biz kendi bildiğimiz yolda yürüyoruz. Dip taraması için de arkadaşlarımız hazırlık yapıyor. Biz belediyemizin gücüyle yapabildiğimiz her şey yapacağız ve bir sonuç alacağımıza da inanıyoruz.

"BAKANLIK BİR ŞEY YAPMAZSA BÜTÜN DÜNYA BİLECEK"

Bakanlık seyir mi edecek, göstermelik işler mi yapacak, yoksa gerçekten katılacak mı bu hep beraber göreceğiz. Yani yapmazlarsa yapmayacaklarını bütün İzmir bütün Türkiye bütün dünya bilecek. Burası onların hizmet etmek zorunda olduğu bir şehir. Zahmet olacak ama onlar da katkılarını versinler" diye konuştu.

Şevval Sam konseri için milyonlar ödeyen Cemil Tugay körfezin temizliği için bakanlıktan yardım istedi
Kaynak: Haberler.com / Güncel

Cumhuriyet Bayramı Cemil Tugay Şevval Sam Güncel İzmir

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Yorumlar (22)

Fahri burak ergüven:

klasik chp kafası

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T.C. GÖKBÖRÜ:

Şevvalden iste

109
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NurzanZeki Öğren:

Şevval sam için ödenen milyonlar için haklısın ama eğitim bakanlığının cübbeli Ahmet gibilere verdiği milyarları haram etmeyecekmiyiz?

25
76
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Özgür Sevindik:

Bunlar nekadar yüzsüz yahu

83
8
yanıtYanıtla
Mesut Görgülü:

klasik chp

59
10
yanıtYanıtla
ihsan sabancılar:

bu paranın ne kadarı senin kasana girdi 5.300 milyon ne demek siz kimin parasını kime peşkeş çekiyorsunuz ulan , adam akıllı bir yasa olsa sizin donunuza kadar herseyiniz incelenir . ve bu paraları bu şekil kullanmanıza müsade edilmez. ne yazık ki tepedekilerde aynı şekilde olduğu için iktidarı muhalefeti hepniz aynisiniz bir arpa boyu sayenizde yol alamiyoruz

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Mutlu Can:

Bakanlığın milyarlık bütçesi ne sebeple var? AKP mitingi yapsın diye mi

16
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gökhan yıldırım:

adam birde yüzsüz çikmiş....

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3
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Mahmut Şahin:

parayı kime verdiysen onunla iletişime geç.bu belediyeler semtinde ki garibanı evi yıkık dökük olanı yardima muhtaçları birakip konser işlerini bırakınca gerçek belediyecilik olacak.sanat kültür muzik spor bunlar,bunlara ait bakanliklar yapacak.

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4
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HACER İlhan:

İzmir böyle geldi böyle gidecek... Ülke bu halde iken bir sanatçı dedikleri şahsa bu kadar para ödemek,alçklkltan başka birşey değil

28
2
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