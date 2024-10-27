Şevval Sam konseri için milyonlar ödeyen Cemil Tugay körfezin temizliği için bakanlıktan yardım istedi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şevval Sam ile anlaşan ve 2 saatlik konser için ünlü sanatçıya 5 milyon 300 bin TL ödeme yapacağı öne sürülen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, körfezin temizliği için bakanlıktan yardım istedi.

"BELEDİYEMİZİN GÜCÜYLE BİLDİĞİMİZ YOLDA YÜRÜYORUZ"

Belediyenin 4. faz çalışmaları ve yağmur ayrıştırmaları için müdahalelerin devam ettiğini belirten Tugay, "Biz kendi bildiğimiz yolda yürüyoruz. Dip taraması için de arkadaşlarımız hazırlık yapıyor. Biz belediyemizin gücüyle yapabildiğimiz her şey yapacağız ve bir sonuç alacağımıza da inanıyoruz.

"BAKANLIK BİR ŞEY YAPMAZSA BÜTÜN DÜNYA BİLECEK"

Bakanlık seyir mi edecek, göstermelik işler mi yapacak, yoksa gerçekten katılacak mı bu hep beraber göreceğiz. Yani yapmazlarsa yapmayacaklarını bütün İzmir bütün Türkiye bütün dünya bilecek. Burası onların hizmet etmek zorunda olduğu bir şehir. Zahmet olacak ama onlar da katkılarını versinler" diye konuştu.